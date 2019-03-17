Çanakkale ve Zeytin Dalı Ruhu Nota ve Tuvale Yansıdı

Osmaniyeli müzisyen Hanifi Gökhan'ın, Zeytin
Dalı Harekatı ve Çanakkale
Deniz Zaferi'ne ithafen bestelediği şarkıdan ilham alan resim öğretmenliği öğrencisi Çiğdem Aslan, hissettiklerini tabloya yansıttı. Selçuk Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği'nde okuyan Çiğdem Aslan, yaptığı açıklamada, Gökhan'ın bestesini duyduğunda çok duygulandığını ve bu duygularını bir tabloya yansıtmak istediğini söyledi.
Şarkının sözlerine uygun bir tasarım çizdiğini dile getiren Aslan, "Çanakkale'deki ve Afrin
'deki şehitlere olan vefa borcumdan dolayı bu tabloyu çizdim. Şu an halen aynı heyecan içindeyim. Benim o şehitlere bir vefa borcum var. Ben de bu kapsamda duygularımı resmederek dile getirebiliyorum." diye konuştu.
Hanifi Gökhan da Çanakkale Deniz Zaferi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı düşünerek bestelediği şarkının aynı zamanda bir tabloya dönüşmesinden gurur duyduğunu ifade etti.
Güncel
Kaynak: AA