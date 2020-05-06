Haber, Son Dakika, Haberler

ÇANAKKALE Venedik'i andıran köyde evlerin altından su akıyor

Venedik'i andıran köyde evlerin altından su akıyorÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 2 asır önce Çandır Deresi üzerine yapılan Ağaçköy köyünde yaşayanlar, ihtiyaçlarını evlerin altından akan sulardan karşılıyor.

06.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:47
Venedik'i andıran köyde evlerin altından su akıyor
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 2 asır önce Çandır Deresi üzerine yapılan Ağaçköy köyünde yaşayanlar, ihtiyaçlarını evlerin altından akan sulardan karşılıyor.
'1000 pınarlı dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kalan, Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Ağaçköy köyünde, evlerin altından akan sular görenleri şaşkına çeviriyor. 2 asır önce Çandır Deresi üzerine yapılan 350 nüfuslu köy, adeta Venedik'i andırıyor. Köy kahvesinin altından, evlerin mutfak, tuvalet ve odalarının altından akan suyla köylüler her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Çandır deresi olarak bilinen derenin üzerinden geçecek şekilde tasarlanan köy evleri kuşaktan kuşağa geçerek özelliğini koruyor.
Evinin altından akan suyla ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Neriman Çalık (76), "Ben bu köye gelin geldim. İlk önce evin içinden geçen dereyi görünce korktum. Şimdi ise bu dere suyundan bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Mutfağımın altından geçen dere suyuyla çamaşır ve bulaşıklarımı yıkıyorum. Her türlü işimi bu dere suyu ile görüyorum. Fakat evimin altından geçen dere nedeniyle kışın çok soğuk, yazın ise serin oluyor" dedi.
Serpil Bacak (50) ise, evlerin altından akan bahçelerde sebze ve meyve yetiştirdiklerini, çamaşır ve bulaşıklarını da yıkadıklarını belirtti., ÇANAKKALE Venedik’i andıran köyde evlerin altından su akıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayramiç, Venedik, Çandır, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Haberler
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Haberler››Güncel››ÇANAKKALE Venedik'i andıran köyde evlerin altından su akıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, sakal... - Haber 18:46: Macaristan, Türk Konseyi'nin ortak yatırım fonuna katılacak - Haber 18:44: Berber, güzellik salonu ve kuaförlerde saç kesimi, yıkama ve boyamada kullanılan havlu, önlük gibi... - Haber 18:42: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı imha edildi - Haber 18:42: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak... - Haber 18:38: İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni - Haber 18:09: Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi - Haber 14:55: Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber