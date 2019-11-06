Haberler » Güncel » Çanakkale yaşlı kadın lapseki sahilinde ölü bulundu

Çanakkale yaşlı kadın lapseki sahilinde ölü bulundu

Yaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulunduÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Suriye Soydaş'ın (84) sahilde balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu.

06.11.2019 20:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:57
Yaşlı kadın Lapseki sahilinde ölü bulundu
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, Suriye Soydaş'ın (84) sahilde balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Kökez mevkisi sahil dolgu alanı kayalıklarında meydana geldi. Bölgedeki balıkçılar, kıyıda bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin, Suriye Soydaş'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Soydaş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çanakkale yaşlı kadın lapseki sahilinde ölü bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:54   Van'da, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi
21:54   Bilecik annesi tarafından, evde ipe asılı halde ölü bulundu
21:46   Gaziantep Tanıtım Günleri'ndeki yüksek fiyatlara zabıta müdahale etti
21:48   TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da
21:48   Halife bin Zayid Al Nahyan 4. kez BAE Devlet Başkanı seçildi
21:41   Uğur Dündar'dan Canan Kaftancığlu'na mesaj: Köstek olmaya çalışanlar çatlasın
21:04   İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi
20:49   Son Dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor
20:36   HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan "Biz terörist değiliz" çıkışı
20:14   Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum
6.11.2019 21:55:54