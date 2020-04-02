Çanakkale'ye dolu yağdı
Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı.
02.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:36
Çanakkale 'de etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Çanakkale il genelinde sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Bugün, 15.30 sıralarında etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı kısa sürelide olsa hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. - ÇANAKKALE
Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Çanakkale il genelinde sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Bugün, 15.30 sıralarında etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı kısa sürelide olsa hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA