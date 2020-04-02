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Çanakkale'ye dolu yağdı

Çanakkale'ye dolu yağdı Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı.

02.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:36
Çanakkale 'ye dolu yağdı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Çanakkale il genelinde sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Bugün, 15.30 sıralarında etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı kısa sürelide olsa hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çanakkale’ye dolu yağdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Genel

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Çanakkale'ye dolu yağdı
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