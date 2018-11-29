Çanakkale'ye Mevsimin İlk Karı Yağdı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:04



29 Kasım 2018 Perşembe 11:04

Çanakkale'de mevsimin ilk karı yağdı.Lapseki ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. İlçeye bağlı Dumanlı köyü çevresinde etkisini artıran yağış nedeniyle kar kalınlığı bazı noktalarda 6 santimetreye kadar ulaştı.Dumanlı köyü muhtarı Adem Turgut, köylerinin Lapseki'nin en yüksek ve dağlık bölgesi olduğunu, bu nedenle her yıl ilk kar yağışının burada görüldüğünü belirtti.Turgut, "İlçe merkezinde yağmur yağarken bizim köyümüzde ise kar yağışı etkili oluyor. Bu yılın ilk karı da dün gece yarısından sonra başladı ve sabah kalktığımızda her taraf karla kaplı bembeyaz olmuştu. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok, yollarımız açık." dedi.Kar yağışı merkeze bağlı Çamyayla köyünde de örtü şeklinde görüldü.