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Çanakkale'ye minibüs ve otobüs girişleri yasaklandı

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüs ve otobüslerin ilçeden ilçeye, ilçeden il'e ve merkeze bağlı köylerde sefer yapan minibüslerin de il merkezine girişleri yasaklandı.

04.04.2020 00:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:39
Çanakkale'ye minibüs ve otobüs girişleri yasaklandı

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüs ve otobüslerin ilçeden ilçeye, ilçeden il'e ve merkeze bağlı köylerde sefer yapan minibüslerin de il merkezine girişleri yasaklandı.

İl Hıfzısıhha Kurulu Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındı. Toplantının ardından ildeki ulaşım ağıyla ilgili yapılan düzenlemede bugün itibariyle  geçerli olacak kararda:

"Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha kararı ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerle il merkezinden ilçelere, beldelere ve köylere, ilçeler, beldeler ve köylerden il merkezine, ilçelerden beldelere ve köylere, belde ve köylerden ilçe merkezlerine, beldelerden köylere ve köylerden beldelere girişleri 4 Nisan Cumartesi günü saat 08.00'den itibaren 15 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi" denildi.

Öte yandan, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine halkın ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına, meydanlarda sokak ve caddelerde, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşların ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilmesinin sağlanmasına karar verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Orhan Tavlı, Çanakkale, Güncel
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