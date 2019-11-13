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Çanakkale'ye sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralarında Çanakkale'nin de olduğu 4 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

13.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:41Çanakkale'ye sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralarında 'nin de olduğu 4 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Çanakkale, İzmir, Muğla ve 'da bu gece saat 21: 00 ile yarın saat 15: 00 arasında etkili olması beklenen sağanak yağış hakkında yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları (Çanakkale merkez, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, ), İzmir'in güney ve batı kıyıları (İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Seçuk), Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış ananda kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Bozcaada, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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