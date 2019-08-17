Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı

Çanakkale'de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından bir vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı. Bu ilginç anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası Biga Sanayi Sitesi'ndeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Durumu fark eden vatandaşlardan birisinin botunu alarak su birikintisi üzerinde kürek çekmeye başlaması renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşın su birikintisi üzerindeki botla yolculuğu bölgedeki bir arkadaşı tarafından görüntülendi.