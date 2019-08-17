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Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı

Çanakkale'de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı.

17.08.2019 13:30
Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı
Çanakkale'de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çektiği görüldü. Sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası Sanayi Sitesi'ndeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Durumu fark eden vatandaşlardan birisinin botunu alarak su birikintisi üzerinde kürek çekmeye başlaması renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşın su birikintisi üzerindeki botla yolculuğu bölgedeki bir arkadaşı tarafından görüntülendi.
(Safiye Tarı/İHA)
Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı

Çanakkale, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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