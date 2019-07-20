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ÇANAKKALE YOL KENARINDAKİ TARLASINDA YETİŞEN ÜRÜNLERİ ÜCRETSİZ VERİYOR

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yahşieli köyünde çiftçi Necati Özden (64), yetiştirdiği domates, biber, patlıcan ve karpuz gibi ürünleri tarlasında, 'Şart, senet, sepet, kefil, kefalet, yüzde 50 indirim yok. İki al, bir öde, dolar çıktı yok. Küllüm bedava.

20.07.2019 13:36
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yahşieli köyünde çiftçi Necati Özden (64), yetiştirdiği domates, biber, patlıcan ve karpuz gibi ürünleri tarlasında, 'Şart, senet, sepet, kefil, kefalet, yüzde 50 indirim yok. İki al, bir öde, dolar çıktı yok. Küllüm bedava. Bahçeden ne yersen helal hoş olsun yazılı pankart açarak dağıtıyor. Bayramiç ilçesine bağlı Yahşieli köyünde 20 yıldır çiftçilik yapan Necati Özden, son dönemde yardımlaşma duygusunun azaldığını belirterek, örnek bir davranışa imza attı. Özden yetiştirdiği domates, biber, patlıcan ve karpuz gibi ürünleri, Ezine-Bayramiç karayolu üzerindeki tarlasının yanında 'Şart, senet, sepet, kefil, kefalet, yüzde 50 indirim yok. İki al, bir öde, dolar çıktı yok. Küllüm bedava. Bahçeden ne yersen helal hoş olsun yazılı pankart açarak bölgeden geçenlere veriyor. Yol kenarında açılan pankartı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ihtiyaçları kadar ürünü aldıktan sonra Necati Özden'e teşekkür ediyor.
'KEFENİN CEBİ YOK'
Yardımlaşma duygusunun yok olmaya başlaması nedeniyle her şeyin para olmadığını göstermek için böyle bir uygulama başlattığını belirten Necati Özden, Kefenin cebi yok. Tarlada benim olup olmamam önemli değil, herkes ihtiyacı kadar ürünü tarlamdan toplayabilir dedi. ÇANAKKALE YOL KENARINDAKİ TARLASINDA YETİŞEN ÜRÜNLERİ ÜCRETSİZ VERİYOR
Kaynak: DHA
Bayramiç, Güncel

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