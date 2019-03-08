Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve üç gün sürecek Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, Trabzon'da başladı.
Mehmet Akif Ersoy kapalı yüzme havuzunda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, genç erkekler ve kızlar ile yıldız erkekler ve kızlar kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde dereceye girenler şunlar:
Genç Erkekler D Kule
1. Kuzey Yılmaz
2. Ahmet Alp Gürsu
3. Yağız Ege Midilic
Genç Kızlar D Kule
1.Irmak Şençağlar
2. İlayda Aydın
3. Gökçe Eker
Genç Erkekler D Alt Kule
1. Başar Ol
2. Cem Demir
3. Ahmet Yusuf Deniz
Genç Kızlar D Alt Kule
1. Ela Nur Yılmaz
2. Nil Asya Pehlivan
3. Kardelen Karabulut
Yıldız Erkekler A 1 metre
1. Uras Efe Akın
2. Batuhan Bayır
3. Mert Okyay
Yıldız Kızlar A 1 metre
1. Melek Naz Yüksel
2. Asya Gül Ünal
3. Yağmur Hira Özhan
Yıldız Erkekler B Kule
1. Ahmet Ufuk Erol
2. Lütfü Demirhan Çağlayan
3. Poyraz Akar
Yıldız Kızlar B Kule
1. Ecrin Gecol
2. Nil Morkoç
3. Melek Yıldız
Yıldız Erkekler C 1 metre
1. Mustafa Ömer Macit
2. Ömer Faruk Çölgeçen
3. Atabey Curul
Yıldız Kızlar C 1 metre
1. Medine Gül Ünal
2. Nesil Bay
3. Defne Has
Şampiyona, 10 Mart Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.
Trabzon, Genç, Çanakkale, Spor
Kaynak: AA