Kaynak: AA

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve üç gün sürecek Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, Trabzon'da başladı.Mehmet Akif Ersoy kapalı yüzme havuzunda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, genç erkekler ve kızlar ile yıldız erkekler ve kızlar kategorilerinde yarışlar yapıldı.Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde dereceye girenler şunlar:Genç Erkekler D Kule1. Kuzey Yılmaz2. Ahmet Alp Gürsu3. Yağız Ege MidilicGenç Kızlar D Kule1.Irmak Şençağlar2. İlayda Aydın3. Gökçe EkerGenç Erkekler D Alt Kule1. Başar Ol2. Cem Demir3. Ahmet Yusuf DenizGenç Kızlar D Alt Kule1. Ela Nur Yılmaz2. Nil Asya Pehlivan3. Kardelen KarabulutYıldız Erkekler A 1 metre1. Uras Efe Akın2. Batuhan Bayır3. Mert OkyayYıldız Kızlar A 1 metre1. Melek Naz Yüksel2. Asya Gül Ünal3. Yağmur Hira ÖzhanYıldız Erkekler B Kule1. Ahmet Ufuk Erol2. Lütfü Demirhan Çağlayan3. Poyraz AkarYıldız Kızlar B Kule1. Ecrin Gecol2. Nil Morkoç3. Melek YıldızYıldız Erkekler C 1 metre1. Mustafa Ömer Macit2. Ömer Faruk Çölgeçen3. Atabey CurulYıldız Kızlar C 1 metre1. Medine Gül Ünal2. Nesil Bay3. Defne HasŞampiyona, 10 Mart Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.