Çanakkale zaferi 105 yaşında
Bugün 18 mart 2020, Çanakkale zaferinin yıldönümü. Muharebe tarihinde özel bir yere sahip olan şanlı zaferin üstünden tam 105 yıl geçti.
18.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:27
Bugün 18 mart 2020, Çanakkale zaferinin yıldönümü. Muharebe tarihinde özel bir yere sahip olan şanlı zaferin üstünden tam 105 yıl geçti. Ülke genelinde organize edilen törenler ise korona virüs nedeniyle iptal edildi.
Türk milletini ortadan kaldırmak için başlatılan bir savaş, zor durumda olan bir ordu. Tüm imkansızlıklara rağmen göğüslerini mermilere siper eden Türk askeri, 18 Mart 1915'te Çanakkale geçilmez diye tüm dünyaya haykırdı. Muharebe tarihinde özel bir yere sahip olan ve tarihe geçen şanlı zaferin üzerinden 105 yıl geçti. Bu vatan uğruna şehit olan binlerce asker bugün dualarla anıldı. Ancak Deniz Zaferi'nin yıldönümü bu sene korona virüsün gölgesinde kaldı. Yapılması planlanan etkinlikler, çelenk Sunma Töreni hariç virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
(İHA)
Türk milletini ortadan kaldırmak için başlatılan bir savaş, zor durumda olan bir ordu. Tüm imkansızlıklara rağmen göğüslerini mermilere siper eden Türk askeri, 18 Mart 1915'te Çanakkale geçilmez diye tüm dünyaya haykırdı. Muharebe tarihinde özel bir yere sahip olan ve tarihe geçen şanlı zaferin üzerinden 105 yıl geçti. Bu vatan uğruna şehit olan binlerce asker bugün dualarla anıldı. Ancak Deniz Zaferi'nin yıldönümü bu sene korona virüsün gölgesinde kaldı. Yapılması planlanan etkinlikler, çelenk Sunma Töreni hariç virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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