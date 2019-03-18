Çanakkale Zaferi, Beşiktaş Müzesi'nde

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"Beşiktaş JK'nin 116. kuruluş yıl dönümü ve Çanakkale şehitlerimiz" konulu pul sergisi, Beşiktaş Müzesi'nde açıldı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki en önemli zaferlerden olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ile Beşiktaş Kulübünün kuruluş tarihi olan 19 Mart, Beşiktaş Müzesi'nde hayata geçirilen özel bir etkinlikle anılıyor.Beşiktaş Müzesi ile PTT'nin iş birliğinde hazırlanan sergi kapsamında, Beşiktaş Kulübünün tarih boyunca kullanıma sunulan pulları ile Atatürk ve Çanakkale zaferi konulu pullar sergilenecek.Sergi, 22 Mart Cuma gününe kadar Beşiktaş Müzesi'ndeki sergi alanında ziyarete açık olacak.