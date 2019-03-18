Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu

Bugün 18 Mart... Çanakkale'de, daha 15'inde anaların kınalı kuzuları şehadet mertebesine ulaşıp vatanın kalbine gömüldüler. Mehmetçiğimizin ne adını unuttuk ne de ölümü öldüren cesaretiyle kazandığı zaferi.

Sadece yetişkinler değil 7 yaşındaki Yalçın ve onun gibi nice evlatlarımız da Çanakkale Zaferi'ni idrak etmekte hala... Nice Mehmet'in çığlık olup düşman üzerine yağdığı Arıburnu, Anafartalar, Conkbayırı gibi destanlar yazılan toprak parçalarına bugün Yalçınların gözyaşları yağmakta.

MİNİK YALÇIN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Öğretmeninin anlattığı Çanakkale hikayesinden etkilenen 2. sınıf öğrencisi Yalçın Honduroğlu, gözlerinden süzülen yaşlara engel olamadı. Velilerin bulunduğu gruba Yalçın'ın fotoğrafını atan Seyit Öğretmen onun bu duygu dolu anlarını paylaşırken, fotoğraf görenlerin içine işliyor. Çünkü Seyit Ahmet Öğretmen'in deyimiyle "Çanakkale'yi dinlerken duygulanıp ağlayan kuzularımız var bizim..."

İşte Türkiye'nin yüreğine işleyen o görüntü;