Çanakkale Zaferi İçin 'Hey Onbeşli' Türküsünü Söylediler

BALIKESİR'in Kepsut
ilçesine bağlı kırsal Bükdere Mahallesi sakinleri, Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutlayıp, 'Hey Onbeşli' türküsüne seslendirdiler.
Kepsut ilçesine bağlı Bükdere Mahallesi'deki camide şehitler için sela okunmasıyla başlayan program, mevlit ve hayır yemeği ile devam etti. Programa Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkanı AK Partili İsmail Cankul
, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Ekrem Pehlivan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Hüseyin Deniz
ve AK Parti 26'ncı dönem Milletvekili Kasım Bostan
katıldı.
Bükdere Mahallesi sakinleri tarafından seslendirilen, 'Hey Onbeşli' türküsü katılanları duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan türkü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - Balıkesir
Kepsut, Balıkesir, Çanakkale, Güncel
Kaynak: DHA