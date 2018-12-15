Çanakkale Zaferi Konserine Hazırlanıyorlar

Odunpazarı Belediyesi
, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi'ndeki Türk halk müziği çalışmalarına katılan koristler, 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi
anısına yapılması planlanan konsere hazırlanıyor.
Odunpazarı Belediyesi 11 ayrı mahallede yer alan Halk Merkezlerinde çalışmalarına devam ediyor. Halk Merkezlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ahşap boyamaya geniş bir yelpazede yapılırken, bu çalışmalara Türk Halk Müziği Koro çalışmaları da eklendi. 75. Yıl Mahallesi'nde yer alan Sezai Aksoy Halk Merkezi'nde düzenlenen Türk Halk Müziği Koro çalışmalarına 17 kişi katılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi
Anısına yapılması planlanan konser için düzenli aralıklarla çalışmalar yapan Türk Halk Müziği Korosu, repertuarında bir birinden güzel türkülere yer veriyor.
Koro çalışmalarının keyifli geçtiğini belirten koristler, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde konser verecek olmanın kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Koristler, kendilerine böyle bir fırsat sunduğu için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi,Odunpazarı,Çanakkale Zaferi
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:39