Çanakkale Zaferi Türkülerle Anlatıldı

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Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı münasebeti ve "54. Kütüphanesi Haftası" kutlamaları kapsamında, İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde "Çanakkale Zaferini Türkülerle Okuyoruz" programı gerçekleştirildi.Halk müziğindeki motiflerin sergilendiği, türkülerin hikayelerinin anlatıldığı dinletide, solist olarak yer alan Hülya Yazar ve Burcu Baysal'a, saz sanatçıları Şeniz Çiçekçioğlu, Serkan Yılmaz, Erdal Yapıcı ve Özgür Akan eşlik etti.Programda, aralarında "Değme Felek", "Bir Ah Çektim Derinden" ve "Aman Doktor" gibi birçok eser seslendirildi.İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde ayrıca geçen yıl "Hıdırellez'i Türkülerle Okuyoruz" ve "Ahi Evran'ı Türkülerle Okuyoruz" programları da yapılmıştı.