Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü kutlamaları
Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü Kilis'te etkinliklerle kutlandı.
18.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:48
Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü Kilis 'te etkinliklerle kutlandı.
Çanakkale Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri Şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Asri mezarlıktaki Şehitlikte gerçekleştirilen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkan Mehmet Abdi Bulut Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, garnizonda görevli subaylar, daire amirleri, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören daha sonra Kuran-ı Kerim okunmasına müteakip İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua etti. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil konulması ile sona erdi. - KİLİS
Çanakkale Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri Şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Asri mezarlıktaki Şehitlikte gerçekleştirilen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkan Mehmet Abdi Bulut Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, garnizonda görevli subaylar, daire amirleri, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören daha sonra Kuran-ı Kerim okunmasına müteakip İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua etti. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil konulması ile sona erdi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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