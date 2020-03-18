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Çanakkale zaferinin 105. yılı Iğdır'da törenle kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Iğdır'da anma programı düzenlendi.

18.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:24
Çanakkale zaferinin 105. yılı Iğdır'da törenle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Iğdır 'da anma programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da anma programı düzenlendi. Program Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla kitlesel katılımın olmadığı törenlere; Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, protokol üyeleri ve kamu kurum amirleri katıldı.

Program, Mehmet Çavuş Anıtına karanfil bırakılması ve şehitler için dua okunmasıyla sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Iğdır, Güncel

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