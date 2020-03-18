Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya'da törenle kutlandı
Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya'da törenle kutlandı Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Sakarya'da anma programı düzenlendi.
18.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:01
Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya 'da törenle kutlandı
SAKARYA - Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Sakarya'da anma programı düzenlendi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Gerçekleşen törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Necdet Tömekçe, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, çelenk sunumunu, şehitliğe karanfil bırakılması ve Vali Nayir'in şehitlik anı defterini imzaladığı tören, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesiyle devam etti.Program sonrasında Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçerek mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bırakılmasıyla son buldu.
SAKARYA - Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Sakarya'da anma programı düzenlendi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Gerçekleşen törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Mustafa Köse, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Necdet Tömekçe, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, çelenk sunumunu, şehitliğe karanfil bırakılması ve Vali Nayir'in şehitlik anı defterini imzaladığı tören, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilmesiyle devam etti.Program sonrasında Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçerek mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bırakılmasıyla son buldu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çanakkale zaferinin 105. yılı Sakarya'da törenle kutlandı
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Sakarya, Genel
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