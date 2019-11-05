Haberler » Güncel » Çanakkale zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı

Çanakkale zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı

Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandıÇanakkale'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

05.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:36
Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı
Çanakkale'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'de dün Barbaros Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta B.G.'ye ait zodyak römorkörü üzerindeki zodyak bot ile botun sürat motoru çalındı. B.G. durumu polise bildirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalınan zodyak bot ile hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin sokak çevresindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelediğinde römorkör üzerinde zodyak bot ile botun motorunu çalan şüpheliler M.A.Y. (18), Ö.U. (37) tespit edildi. Şüpheliler, Kepez beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.A.Y ve Ö.U. ifadeleri doğrultusunda zodyak botu Ayvacık ilçesi Kösedere köyü ile Tuzla köyü arasında sazlık alanda sakladıkları yeri ekiplere gösterdi. Sazlık alanda üzerleri çalılarla örtülü zodyak bot, motoru ve römorkörü ile birlikte sahibi B.G'ye teslim edildi.
Şüpheliler M.A.Y. ve Ö.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı

Barbaros Mahallesi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:47 'Kedicik' Merve Büyükbayrak'ın kod adı Fevzi mi? Mahkemede açıkladı
20:47 Enerji talebi 2040'ta günlük 357,5 milyon varil olacak
20:47 İŞKUR'da Ulusal İstihdam Beceri ve Eğitim Sempozyumu düzenlendi
20:47 ABD'nin bazı eyaletlerinde yerel seçim - NEW
20:46 Kaçırılan kadını kurtarmaya çalışan otobüs şoförü yaşananları anlattı
20:10 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi
20:04 Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
5.11.2019 20:50:11