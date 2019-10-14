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Çanakkalede 242 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkalede 242 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 242 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

14.10.2019 22:49
Çanakkalede 242 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 242 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Çakmak Dersi mevkisi, Babakale köyü, Kadırga ve Sivrice burnu açıklarında düzenlediği 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 242 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkalede 242 kaçak göçmen yakalandı

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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