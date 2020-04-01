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Çanakkaleli çiftçiler tarlada sosyal mesafeyle üretime devam etmek istiyor

Çanakkaleli çiftçiler tarlada sosyal mesafeyle üretime devam etmek istiyorÇANAKKALE Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, koronavirüs salgını sonrası, bölgede üretilen ürünler ile ürünlerin ülke pazarına sunumunda bir sıkıntı olmayacağını söyledi.

01.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:39
Çanakkaleli çiftçiler tarlada sosyal mesafeyle üretime devam etmek istiyor
ÇANAKKALE Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, koronavirüs salgını sonrası, bölgede üretilen ürünler ile ürünlerin ülke pazarına sunumunda bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Kaya, "Bu şartların aynı şekilde devam etmesi durumunda biz üretimimizi sosyal mesafe kurallarına uyarak, işçimizi, çalışanlarımızı da uydurarak üretime devam etmeyi istiyoruz" dedi.
Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle sağlıklı gıdaya erişim, en önemli sorunların başında geliyor. Çanakkaleli çiftçiler, domates, kapya biber, elma, şeftali, kiraz gibi ürünlerdeki üretim kapasitesiyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok ülkesinin ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. 65 yaş üstü üreticiler ise, tarlalarında Valilikten alınan özel izinle çalışıyor.
'ÇANAKKALE'DE ÇOK ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR'
Çanakkale bölgesinin birkaç ürünle ön planda olan bir il olmadığını belirten Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, 'Çanakkale bölgesi ciddi şekilde ülke piyasasına bir sürü ürün sunar. En az 10-15 tane üründe de ülke üretiminin yüzde 10'unu Çanakkale gerçekleştirir. Bu ürünler domates, kapya biber, elma, şeftali, kiraz, buğday, çeltik, arpa ve yem bitkisidir. Yani çok çeşitli ürünün üretimini biz bir arada gerçekleştiriyoruz. Üretimi bu zamanda gerçekleşmiş, şu anda tarlada hasadını bekleyen ürünlerimiz var. Bunlar arpa ve buğdaydır. Bunlar kışlık dediğimiz ürünlerdir. Bir de üretimine yeni başlayacağımız toprakla fideyi, tohumu yeni buluşturacağımız ürünler var. Bunlar, domates, kapya biber, ayçiçeği, önümüzdeki günlerde yine çeltik aynı şekilde toprakla buluşacak. Bundan sonraki aşamada da bu ürünlerin üretimi devam edecektir. Bir de ağaçtan aldığımız ürünler var. Bunlar ise şeftali, elma, kiraz, erik ve armuttur. Bütün bu ürünleri biz Çanakkale bölgesinde yetiştiriyoruz. Yetiştirmeye de devam ediyoruz' dedi.
TARLADA SOSYAL MESAFE
Koronavirüs salgını nedeniyle ürün dikimi ya da hasadında bir gerileme, öteleme olmadığını da ifade eden Başkan İsmail Kaya, 'Ama burada bu öteleme olmamasını devam ettirmek için kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe kuralına kendimizde, tarlada çalışanlarımızda, mevsimlik işçi olarak çalışanlarımızda ciddi şekilde uyarak çalışmalarını sağlamakta. Üretici içinde, çalışan içinde, tüketici içinde birinci önceliğimiz bu olması gerektiğini düşünüyorum. Salgın nedeniyle ürünlerde bir stok sorunu olacağını zannetmiyorum. Şu anki planlamamıza, işleyişe baktığımızda, biz kendi kendimize yetebilecek bir ülkeyiz. Kendi kendimize yetebilecek bir iliz. Dolayısıyla Çanakkale'de üretilen ürünlerin üretiminde bir sıkıntı olacağını ve ülke pazarında sunumunda bir sıkıntı olacağını düşünmemekteyim. Bu şartların aynı şekilde devam etmesi durumunda biz üretimimizi sosyal mesafe kurallarına uyarak, işçimizi, çalışanlarımızı da uydurarak üretime devam etmeyi istiyoruz. Şimdilik herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz' diye konuştu.
65 YAŞ ÜSTÜ ÜRETİCİLERE VALİLİKTEN ÖZEL İZİN
65 yaş üstü tarlada çalışan üreticiler için koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilikten özel izin alındığında kaydeden Kaya, şunları söyledi:
'65 yaş üzerinde arazide çalışan tabi ki üreticilerimiz var. Bunlar için özel izin alınıyor mu' Evet özel izinler alınıyor. Ama kimseyle temas etmeden, kendini koruyarak tarlasına gidip gelmesi gerekiyor. 65 yaş üstü üreticinin tarlaya gidip gelmesinde kurallar var. Bu kurallara uyulduğu zaman üretici, kendini ve yakınlarını korumuş oluyor. Dolayısıyla 65 yaş üstü üreticilerimiz izin alıp, kurallara uyarak üretimine devam ediyor. Kurallara uyarak devam etmesi tabi ki çok kıymetli. Bu bakanlığın çıkardığı genelgenin uzayışı. İllerde birinci yetkili olan Valilikler kanalıyla bu izinler alınıyor. Bunu da sahada uygulatanlar var. Kontrolleri oluyor. O kontroller neticesinde de kurallara uyulup, uyulmadığı takip ediliyor. Ben inanıyorum ki, bizim üreticilerimiz üretime devam edebilmek için, kazançlarına devam edebilmeleri için kurallara uymasının üretmekten de çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kurallara uymadınız üretim yaptınız, o bölgeye herhangi bir sıkıntı geldi, ortaya ürünü satamama sıkıntısı çıkacak. Kurallara uymanın üreticilerimiz için çok önemli olduğunu biz biliyoruz. Üreticilerimizde bunu en az bizim kadar bilmektedir.?
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Çanakkaleli çiftçiler tarlada sosyal mesafeyle üretime devam etmek istiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Kaya, Koronavirüs, Çanakkale, Güncel

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Çanakkaleli çiftçiler tarlada sosyal mesafeyle üretime devam etmek istiyor
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