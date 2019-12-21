Haberler » Güncel » Çanakkaleli köylüler, omuz omuza verip meyve hali yapıyor - Haber

Çanakkaleli köylüler, omuz omuza verip meyve hali yapıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyünde vatandaşlar el birliği ile çalışarak meyve halinin temellerini attı.

21.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:45 Çanakkaleli köylüler, omuz omuza verip meyve hali yapıyor
'nin ilçesine bağlı köyünde vatandaşlar el birliği ile çalışarak meyve halinin temellerini attı.

Köy Muhtarı Muammer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresinden 180 torba çimento temin ettiklerini söyledi. Köy sakinlerinin yardımlarıyla temellerin atıldığını ifade eden Akçay, "Bundan önce köy meydanında meyve toplama işlemi yapıyorduk. Çevrede oluşan kirliliğe vatandaşlardan da tepki geldi. Uygun bir yer tespit ettik. Kumunu, çakılını beraberce temin ettik. Şimdi köy halkının da yardımlarıyla meyve halimizi tamamlayarak yaz sezonuna yetiştireceğiz. İl genel meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Adatepe köylüleri, imece usulüyle çalışmalara destek veriyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Adatepe, Akçay, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Sis görsel şölen sundu, fotoğraf tutkunları Harput'a geldi - Haber
16:00   Uçakta taşkınlık yapan kadının tutuklanması - Haber
16:00   Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı - Haber
16:00   Samsun'dan kısa kısa - Haber
15:58   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
21.12.2019 16:09:48