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Çanakkaleli küçük sanatçılar müzeleri gezdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Geyikli ilkokulunda yürütülen "Küçük Seramik Sanatçıları" adlı proje kapsamında öğrencilere müze gezisi düzenlendi.

14.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:50Çanakkaleli küçük sanatçılar müzeleri gezdi
'nin Ezine ilçesinde Geyikli ilkokulunda yürütülen "Küçük Seramik Sanatçıları" adlı proje kapsamında öğrencilere müze gezisi düzenlendi.

Okul öğretmeni İsmail Erdoğan yöneticiliğinde, Yunus Emre Akyol ve Zeynep Karipçin yürütücülüğünde sürdürülen "Küçük Seramik Sanatçıları" adlı proje kapsamında okulun 2-A ve 4-A sınıfı öğrencileri müze eğitimi için Çanakkale Kent Müzesi'ne ve Çanakkale Seramik Müzesi'ne gezi gerçekleştirildi.
İlk olarak Çanakkale Kent Müzesini gezen öğrenciler burada görevliler tarafından bilgilendirildi.
Ardından Çanakkale Seramik Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.
Müze kurucu koordinatörü Cevat İnce tarafından karşılanan öğrenciler, burada yapılan çalışmaları inceledi.
Proje yöneticisi İsmail Erdoğan, öğrencilerin ziyaretlerden oldukça memnun kaldığını söyledi.
Proje çalışmaları kapsamında çeşitli alanlarda farklı işlere imza atmak istediklerini belirten Erdoğan, "Proje kapsamında üreteceğimiz ürünlerde özellikle zeytin ve Troya motifleri kullanmayı düşünüyoruz. Bu bağlamda müze eğitimi en yetkin kişilerce öğrencilerimize aktarıldı. Müze eğitimi özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çokça önemsenen ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da hususen teşvik edilen bir konudur. Biz de proje öğrencilerimizi bundan mahrum bırakmadık. İnşallah müze eğitimi gezilerimizin devamı en yetkin kişilerce gerçekleştirilecektir." dedi.

Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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