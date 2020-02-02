Haberler » Güncel » Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti - Haber

Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti

Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın ettiÇanakkale'de, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna gelip, yürüyüş yaparak, kafelerde oturdu.

02.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:01
Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti
Çanakkale'de, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna gelip, yürüyüş yaparak, kafelerde oturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna geldi. Deniz kenarında yürüyüş yapanlar, daha sonra kafelerde oturdu. Kent sakinleri, güneşli havayı değerlendirmek için deniz kenarına geldiklerini ve hafta sonunu güzel geçirdiklerini söyledi.
Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti

Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 19:34:38