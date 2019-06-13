CANAN & İRİS Concept Events, 18 Haziran,Salı günü Hotel Les Ottomans'ta

2013 yılından bu yana çeşitli konseptlere uygun alışveriş etkinlikleri düzenleyen ve etkinliklerindeki özel programları ve katılımcılarıyla büyük ilgi çeken Canan Köksal ve İris Hatem, bu sene ikincisi gerçekleşecek olan 'Summer Shopping' alışveriş etkinliği için de birbirinden farklı yaz konseptleriyle misafirlerine keyif dolu bir gün yaşatmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sene Nevbahar Koç'un Assouline ile birlikte yayınladığı kitabının imza gününün gerçekleştiği ve Hande Acar, Aylin Tahincioğlu, Faruk Süren, Nebahat Çehre, Edvina Sponza, Sanem Tezman gibi isimleri ağırlayan Summer Shopping etkinliğinde bu sene Milka Karaağaç, Kısmet by Milka markasıyla piercing eventine ev sahipliği yapacak.

Tüm bunların yanı sıra Summer Shopping misafirleri yepyeni bir moda alışveriş platformu "giybi" ile tanışacaklar. giybi; kıyafetten takıya, aksesuardan ayakkabıya; modaya dair ne varsa "giybimoda" Instagram hesabı üzerinden sunan bir moda platformu. Misafirler giybi'nin seçtiği ürünleri incelerken, etkinliğin medya sponsoru olan Hello dergisi moda editörleri tarafından hazırlanacak özel bir seçkiyi de keşfetme şansı yakalayacaklar.

Kaynak: Bültenler