Canan Kaftancıoğlu başörtülü fotomontaja yanıt verdi: Yakışmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, photoshop programı kullanılarak başörtülü yapıldığı fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, bu fotoğrafla aslında başörtülü kadınların aşağılandığını dile getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, resmi Twitter hesabından başörtülü fotomontaja yanıt verdi.

"HİÇBİR KADINI AŞAĞILAMAYA HAKKINIZ YOK"

Canan Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok. Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle, her renge saygı duymak zorundasınız."

Kaftancıoğlu'nun montajlanan görüntüsü;