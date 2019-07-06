06.07.2019 12:50
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Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada masadan düşen telefonu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu havada yakaladı. Kaftancıoğlu'nun refleksi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gösterdiği refleks, sosyal medyada gündem oldu. Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sırada, Kılıçdaroğlu'nun önünde dururken bir anda kürsüden düşen telefonu havada yakaladı.

SES KAYDI İÇİN MUHABİR KOYMUŞTU

Kaftancıoğlu'nun düşmekten kurtardığı telefonun Kılıçdaroğlu'na ait olduğu iddia edilse de Kaftancıoğlu, telefonun ses kaydı almak üzere bir muhabir tarafından oraya bırakıldığı bilgisini verdi.

TİTREŞİM MODU AÇIKTI

Telefon kayıt aldığı esnada çalmaya başlayınca titreşim modu açık olduğu için konulduğu yerden kaydı.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Canan Kaftancıoğlu'nun düşen telefonu havada yakaladığı görüntü sosyal medyayı sallarken, kullanıcılar videoyu paylaşıp çok sayıda yorum yaptı.

Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!
Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel

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