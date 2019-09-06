Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.

"CHP GENEL BAŞKANI'NA SÖYLENSE NE YAPACAKLAR?"

Konuyla ilgili AK Parti'den ilk değerlendirme geldi. Habertürk ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı da yorumladı. Hukuk önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Muş, "Türkiye bir hukuk devletidir. Siyasi kimlik olarak herhangi bir yorum yapma yetkim yok. 'Bu paylaşımlar 7 yıl önce yapıldı, şimdi neden yargılanıyor?' diyorlar. Bu ifade yersiz bir ifadedir. Sayın Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımları bir vatandaşımız da yapsaydı hukuk aynı şekilde işleyecekti. Onu bir dokunulmazlığı yok. Hukuk önünde herkes eşittir. Yapılan paylaşımlar siyasi eleştirilerin ötesinde paylaşımlardır. İşlerine gelen karar çıktığı zaman 'Türkiye'de mahkemeler varmış' diyorlar. İşlerine gelmeyen bir karar olduğu zaman 'bunu yürütme yaptırdı' diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bu paylaşımları bir okusunlar. Bu ifadeleri CHP Genel Başkanı'na söylense ne yapacaklar? Mahkemeye gidecekler" ifadelerini kullandı.

5 FARKLI SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme; Kaftancıoğlu'nu; "terör propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine alenen hakaretten" 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 16 ay, "Devleti alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.