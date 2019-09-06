Haberler» Güncel» Haber

Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili "Hukuk önünde herkes eşittir. Yapılan paylaşımlar siyasi eleştirilerin ötesinde paylaşımlardır" dedi.

06.09.2019 16:24

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.

"CHP GENEL BAŞKANI'NA SÖYLENSE NE YAPACAKLAR?"

Konuyla ilgili AK Parti'den ilk değerlendirme geldi. Habertürk ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı da yorumladı. Hukuk önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Muş, "Türkiye bir hukuk devletidir. Siyasi kimlik olarak herhangi bir yorum yapma yetkim yok. 'Bu paylaşımlar 7 yıl önce yapıldı, şimdi neden yargılanıyor?' diyorlar. Bu ifade yersiz bir ifadedir. Sayın Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımları bir vatandaşımız da yapsaydı hukuk aynı şekilde işleyecekti. Onu bir dokunulmazlığı yok. Hukuk önünde herkes eşittir. Yapılan paylaşımlar siyasi eleştirilerin ötesinde paylaşımlardır. İşlerine gelen karar çıktığı zaman 'Türkiye'de mahkemeler varmış' diyorlar. İşlerine gelmeyen bir karar olduğu zaman 'bunu yürütme yaptırdı' diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bu paylaşımları bir okusunlar. Bu ifadeleri CHP Genel Başkanı'na söylense ne yapacaklar? Mahkemeye gidecekler" ifadelerini kullandı.

5 FARKLI SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme; Kaftancıoğlu'nu; "terör propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine alenen hakaretten" 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 16 ay, "Devleti alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kaftancıoğlu'na toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.

CHP İl Başkanı KaftancıoğluCHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 5 farklı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Canan KaftancıoğluCanan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama: Mücadelemiz yeni başlıyor

Canan KaftancıoğluCanan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası almasına CHP'lilerden peş peşe tepki!

Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
20:08   İçişleri Bakanı Soylu, akademisyenlerle buluştu (3)
20:08   Pakistan'da trafik kazası: 9 ölü
20:07   İçişleri Bakanı Soylu'dan kayıtsız çalışan Suriyelilere uyarı: Kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz.
20:07   5 aylık hamile kulu, toprağa verildi
20:06   Midyat Belediyesi Abdulkadir Aksu Mikrofinans Şubesi açıldı
20:06   ASİMDER Başkanı Gülbey: "Samast neyse Tehleryan'da aynıdır"
20:04   "Her koşulda milletimizi ve anavatanımızı savunacağız"