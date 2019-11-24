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Canan Kaftancıoğlu'ndan Kürt sorunu mesajı: Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülemez

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ülkenin en büyük sorununun demokrasi sorunu olduğunu belirterek, "Kürt sorunu ve demokrasi sorunu birbiriyle ilintilidir. Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülemez."açıklamasında bulundu.

24.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:59Canan Kaftancıoğlu'ndan Kürt sorunu mesajı: Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülemez

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Emek ve Adalet Platformu'nun düzenlediği sempozyumda konuştu.

Sempozyumda Kürt sorununa ilişkin soruları yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Türkiye'nin çok uzun zamandır bir sorunu var. Daha önemli bir sorunu ise demokrasi sorunu vardır. Kürt sorunu ve demokrasi sorunu birbiriyle ilintilidir.

Demokrasi sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülemez. Sorunları çözmek için birey ve toplum olarak geçmişle yüzleşilmesi gerekir. Kürt sorununun çözümü konusunda inisiyatif alan her kurum ve irade çözümü zora sokacak, dilden uzak durmalıdır. Bu temelde yaklaşılırsa sorun çözülmez değil. Kürt sorunu Türkiye'nin, hepimizin sorunudur" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Politika, Güncel

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