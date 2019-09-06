Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası almasına CHP'lilerden peş peşe tepki!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.

CHP'li isimler, Kaftancıoğlu'nun hapis cezası almasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesapları Twitter üzerinden tepkilerini dile getiren CHP'liler kararı demokrasiye aykırı buldu.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ HALUK KOÇ

"HAK

HUKUK

ADALET....

Bunların yokluğu bu iktidarın sonunu getirecek. ZULMÜN ARTSIN,TEZ GİDESİN!... Muktedirler,unutmayın; BU KAVRAMLARIN HEPSİNE İHTİYAÇ DUYACAKSINIZ. @ccanannnnnn @KazandikDaOndan #CananBaskanYalnızDeğildir"

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEZGİN TANRIKULU

"İstanbul İl Başkanımız Sn. #CananKaftancıoğlu 5 ayrı suçtan ertelemesiz 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Siyaset ve yargı mühendisliği çalıştı. İstanbul'daki seçim başarısı cezalandırıldı. #BirİstanbulSavunması #CananKaftancıoğluYalnızDeğildir"

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ONURSAL ADIGÜZEL

"Bu karar ülkemizin ve demokrasinin önündeki en büyük engelin AKP olduğunu göstermektedir. Millet iradesini gasp ederek kendini dayatanlar, bugün de yargı eliyle İstanbul'da yaşadığı hezimetin intikamını almaya çalışmaktadır. Ne yaparsanız yapın bu ülkeyi sizden kurtaracağız!"

Karara tepki gösteren isimler arasında HDP'den TİP'e geçen Milletvekili Barış Atay ve HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da bulunuyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte basın açıklaması düzenledi. Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin kararın üst mahkemede bozulacağına inancının tam olduğunu belirterek, "Bu kararı bozacak hukukçuların olduğuna inanıyorum" dedi. Kararın can sıkıcı olduğunu belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: " Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin en büyük kentinin il başkanıdırı. Bu kararı kabul etmiyoruz. Canan hanımın yanındayız. Her zaman da yanında olacağız."