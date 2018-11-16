Canan Karatay, Canlı Yayında Elazığ Türküsü Söyledi

Daha önce "Vegan demek tahıl beyinli demek'' sözleriyle tepki çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay, bu kez türkü performansıyla gündeme geldi.

ELAZIĞ TÜRKÜSÜ SÖYLEDİ

Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair sert söylemleriyle bilinen Prof.Dr. Canan Karatay bu defa şaşırttı. TRT 1'deki "Pelin Çift ile İyi Fikir" programına katılan Canan Karatay, canlı yayında Elazığ yöresinin meşhur türküsü "Fincanın Etrafı Yeşil"i söyledi.

''ANTİDEPRESAN İÇMEK YERİNE MÜZİK DİNLEYİN''

Antidepresan ilaçlarına karşı yaptığı açıklamayla tartışma yaratan Canan Karatay ''Antidepresan yerine depresyondayken sevdiğiniz şarkıları bol bol dinleyin'' dedi.