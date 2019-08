Canan Karatay'dan "trans yağ" uyarısı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Margarinler 1950'den sonra Türk milletine arz edildikten sonra kalp hastalıkları, kanser hastalıkları artmıştır çünkü margarinlerde trans yağları vardır." dedi.

Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda "bütün hastalıklar genetik" denilerek yeni bir moda çıktığını belirterek, her hastalığın genetik olmadığını söyledi.

Bazı hastalıkların çevresel olduğunu, yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını belirten Karatay, ancak birçok kişinin bunu bilmediğini kaydetti.

Karatay, bilhassa şekerli içeceklerin ve GDO'lu gıdaların hastalıkları vücutta başlattığını ifade etti.

"Kavun karpuz tüketimine dikkat edilmeli"

Evde yapılmış limonlu soğuk çay içilmesi tavsiyesinde bulunan Karatay, şunları kaydetti:

"Şekerli, gazlı içecekler çok tehlikeli. Hepsinin içinde maalesef bilhassa meyveli olanlarda, bromür (kimyasal bileşen) denilen bir zehir var. Bütün vücutta bu hastalıkları başlatan da bromür. Bunun insan vücudunda yeri yok. Kavun, karpuzlar çıkmaya başladığında hastalarımın ürik asitleri yükseliyor. Bu yüzden her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi kavun, karpuz tüketimine de dikkat edilmelidir. Çok bilinenin aksine kırmızı et, yumurta, kuru fasulye veya protein ürik asidi yükseltmez. 'Yerseniz kurtlu elma yiyin' diyorum. Kurdu yemeden elmayı yesinler."

İmmün sistemi hastalıklarının en büyük sebebinin rafine şeker, un ve tuz olduğunu anlatan Karatay, doğal yağların hiçbir zaman hastalık yapmayacağını vurguladı.

"Trans yağlar birçok hastalığa neden oluyor"

İki türlü yağın hastalık yaptığını belirten Karatay, bu yağlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bütün yağları aynı kefeye koymak doğru değil. Onu açıklamaya çalışıyorum. Trigliseritleri insan vücudunda şekerler ve un mamulleri yükseltir. Trigliseritler tehlikelidir. Bir de yapay olarak dışarıdan vücudumuza soktuğumuz trans yağlar var. Margarinler tehlikelidir. Margarinler 1950'den sonra Türk milletine arz edildikten sonra kalp hastalıkları, kanser hastalıkları artmıştır çünkü margarinlerde trans yağları vardır. Ayrıca doğal dediğimiz yağlarla kızartma yaparsak, çok ısıtırsak da orada da trans yağ meydana gelir."

Kanser, alzaymır, şeker hastalığı gibi birçok rahatsızlığa trans yağların neden olduğunu söyleyen Karatay, "Bunlara dikkat eder ve uzak durursak, vücudumuz kendini toparlar." dedi.

Uykuya da değinen Canan Karatay, herkesin kendi vücudunu dinlemesi ve vücudunun ihtiyacına göre uyuması gerektiğini söyledi.

