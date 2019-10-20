Canan Karatay: Doğal pastırmayı paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz

KAYSERİ'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal, işlem görmemiş, içine katkı maddesi koyulmamış pastırma dünyanın en sağlıklı etidir. Paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz. Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önler" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kitap fuarı kapsamında düzenlenen, 'sağlıklı beslenme' konulu programda konuştu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Karatay, slayt eşliğinde sunum yaptı.

Karatay, geleneksel pastırmanın zararsız olduğunu belirterek, "Doğal, işlem görmemiş, içine katkı maddesi koyulmamış pastırma dünyanın en sağlıklı etidir. Kırmızı et doğal olduğu zaman sağlıklıdır. Kırmızı etin içinde bulunan yağ da doğal olduğu zaman sağlıklıdır. Yağ ile beraber kırmızı etle birlikte yendiği zaman proteinin vücuda maksimum düzeyde faydası vardır. Pastırmada da hem kırmızı et hem de yağ vardır. İşte bu da doğanın dengesidir. O şekilde insan vücuduna girmesi lazım. Ama içinde katkı maddesi olmayacak. Şimdi üretildiği gibi fabrikalarda üretilmeyecek. Eski ve doğal pastırmadan bahsediyorum. Paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz. Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önler. Yine aynı şekilde pastırma, alzeimer, şeker ve kalp krizini de önler" dedi.

'ENERJİ İÇECEKLERİ YASAKLANMALIDIR'

Enerji içeceklerinin zararlı olduğuna dikkati çeken Karatay, "Enerji içecekleri gençlerimizin zehridir. Onların ölümüne sebep olur. Sporcularımızın ölümüne sebep oluyor. Bir kutu enerji içeceğinin içindeki yapay şekerler kalp krizi sebebidir. Gençlerimizin ve sporcularımızın erken ölümlerinin sebebi enerji içecekleridir. Tüm bu sebeplerden dolayı enerji içecekleri yasaklanmalıdır. Gençlerimize ve çocuklarımıza yazık olmasın" diye konuştu.