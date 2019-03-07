Canan Karatay'ın Doğum Günü Pastası Malzemeleriyle Programa Damga Vurdu!

Sıra dışı diyetleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, canlı yayında doğum günü kutladı. Karatay'a yapılan doğum günü pastası içerdiği malzemelerle programın ilgi odağı oldu.

PASTADA YOK YOK!

Bir programa katılan Prof. Dr. Canan Karatay doğum gününü canlı yayında kutladı. Canlı yayında bir pasta ile doğum gününü kutlayan Karatay'a özel pasta yaptırıldığı belirtildi. Pastanın içindeyse, badem unu, kestane unu, hurma püresi, hurma suyu, hindistan cevizi yağı, zeytin yağı, ham kakao, organik yumurta, karbonat, doğal elma sirkesi ve Çankırı kaya tuzunun yer aldığı açıklandı.

FATİH ALTAYLI, KARATAY'I SUÇLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde anjiyo olan Fatih Altaylı, tedbir olarak yoğun bakıma almıştı. Sağlık durumu iyi olan Altaylı, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Sağlık sorunu nedeni ile kimseyi rahatsız etmek istemediğini belirten Altaylı, Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı hedef almıştı. Altaylı, "Canan Karatay Hanımefendi'nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın." demişti.