Haberler » Güncel » CANAN KARATAY'IN TARTIŞMAYA NEDEN OLAN AÇIKLAMASI - Haber

CANAN KARATAY'IN TARTIŞMAYA NEDEN OLAN AÇIKLAMASI

İstanbul DHAİç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır.

13.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:49CANAN KARATAY'IN TARTIŞMAYA NEDEN OLAN AÇIKLAMASI

DHA

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor. Hayvansal yağlar tehlikeli değildir. Çünkü hayvansal yağlar, katı yağ değildir. İnsan vücudunda ve hayvan vücudunda katı yağ olmaz. Hayvansal yağ kullandıklarını sanmıyorum çünkü çok değerli bir yağdır. Ancak ucuz diye de bunların kullanılması doğru değil. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.



Canan Karatay, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:47 Ab konseyi başkanı ingiltere'nin en kısa sürede brexit'i oylamasını bekliyoruz - Haber
16:47 Bayburt'ta öldürülen kadın toprağa verildi - Haber
16:47 Türkiye, bugün 190 milletten yaklaşık 5 milyon yabancıyı ağırlıyor. - Haber
16:46 Manisa'da ilçe belediye başkanına sosyal medyadan ölüm tehdidine soruşturma - Haber
16:46 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:48:04