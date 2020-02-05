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Canan Karatay: "Kelle paça korona virüsü önler"

Prof. Dr. Canan Karatay, kelle ve paça çorbası içenlerin, hastalıklardan korunacağı ve sağlıklı yaşayacağını söyledi.

05.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:20Canan Karatay:
Prof. Dr. Canan Karatay, kelle ve paça çorbası içenlerin, hastalıklardan korunacağı ve sağlıklı yaşayacağını söyledi.
Paçasıyla ünlü 'a gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bir işletmede ustalar tarafından Maraş paça çorbasını yapılışını inceledi. Karatay, ayak ve kelleden yapılan paça çorbasının insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi. Maraş paçasının bağırsak, kalp ve kas hastalıklarına etkin bir antitoksin özelliğinde olduğunu söyleyen Karatay, paçanın korona virüsü de engellediğini ifade etti. Karatay, "Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları önler, korona virüsünü önler ve diğer bütün virüsleri önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kollajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız grip ve Alzheimer olmazsınız çocuklar aksırmaz öksürmez" diye konuştu.
(İHA)

Kahramanmaraş, Canan Karatay, Karatay, Güncel

Kaynak: İHA

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