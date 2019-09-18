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Canan Karatay Nebahat Çehre açıklamasıyla olay oldu: Karşılaştırmaya kızmıyorum!

Sosyal medyada sürekli usta oyuncu Nebahat Çehre ile karşılaştırılan hatta Caps'lere bile konu olan Canan Karatay, konu ile ilgili açıklama yaptı. Karatay, "Caps'lere ve karşılaştırmaya kızmıyorum. Hatta eğleniyorum" dedi.

18.09.2019 15:27

"Genç ve güzel kalmamın sebebini sağlıklı beslenmek" olarak açıklayan Prof. Dr. Canan Karatay, usta oyuncu Nebahat Çehre ile karşılaştırılıp "Acaba kimi örnek alsak, kimi dinlesek?" gibi capsler yapılmaya başlanmış, ikili ile ilgili sosyal medya bu gibi esprili paylaşımlarla dolmuştu.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gündemin üst sıralarına yerleşen "Acaba kimi dinlesek" tartışmaları sürerken taraflardan açıklama geldi. Posta'nın haberine göre, Canan Karatay, "Nebahat Hanım çok önemli ve değerli bir sanatçı. Aynı zamanda Türkiye Güzeli. Caps'lere ve karşılaştırmaya kızmıyorum. Hatta eğleniyorum" dedi.

"PAYLAŞIMLARI GÖRÜNCE UTANIYORUM"

76 yaşında hala güzelliği ile büyüleyen usta oyuncu Nebahat Çehre ise "Canan Hanım'a saygım sonsuz. Hayatını bilime vermiş değerli bir profesör. Caps'leri görünce utanıyorum. Benim sırrım düzenli hayat sürmem."

Canan Karatay Nebahat Çehre açıklamasıyla olay oldu: Karşılaştırmaya kızmıyorum!

Canan Karatay, Nebahat Çehre, Magazin

YORUMLAR(14)
ORANTISIZ:Öncelikleri farklı bir kere, biri bilim diğeri kilim peşinde.
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KARA:kurt ağacı içinden yemeye başlar dışından değil ikisinede mısır tarlasın da 10 dakika mısır toplatacaksın o zaman kimin iyi olduğu ortaya çıkar.
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HAKAN:bumu lan olay yaratacak yorum :))))
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MÜHENDİS:SAF MISINIZ ARKADAŞLAR, , NEYİ KIYASLIYORSUNUZ??. . . NEBAHAT ABLANIN ESTETİKLERİNİN SAYISI, KARATAY HOCANIN OKUDUĞU KİTAPLARLA KAPIŞIR. . . NET
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NEVA:Karşılaştırılmaz bile . Hiç elmayla armutlar toplanır mi. Canan Hoca var olan zekasini eğitimle şekillendirmis, güzellik gibi kriterlere ihtiyaç duymayan biri. Nebahat Hanim da var olan güzelliğini estetikle korumuş.
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YAW HE HE:sırrım estetik ve boya dese daha dürüst olurmuş
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TXX:haa sırrın estetik ameliyatlar değil yaniii. tabi tabi. .
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KAMYONCU:NEBAHAT ABLA DOĞAL GÜZELLİĞİNİ ARAP SABUNUNA BORÇLU .
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AĞNEMORDALE:birinin yıllarca kitap okuyup dirsek çürütmesi ile diğerinin makyaj ve estetiklerle bu şekilde olmasını kimse konuşmuyor
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VAY BEEEE.:aralarında sadece 1 yaş var. ama görüntü olarak en az 20 yaş var. artık hesabını siz yapın.
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