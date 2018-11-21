Çananakkale'de Kahvehane İşletmecisi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

ÇANAKKALE'nin Çan
ilçesinde kahvehane işleten Ergün Özel (39), iddiaya göre haraç vermediği Eray A. (34) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Çan ilçesinde saat 19.15 sıralarında yaşanan olayda, Eray A., balık halinde Ergün Özel'in çalıştırdığı kahvehaneye geldi. Pompalı tüfekle 2 kez ateş eden Eray A., evli ve 2 çocuk babası Ergün Özel'i öldürdü. Eray A.'nın kahvehane sahibi Ergün Özel'den bir süredir haraç istediği, vermeyince de kendisini vurduğu iddia edildi.
Olay sonrası kaçan Eray A., Yenice
ilçesinde polis tarafından yakalandı. Ergün Özel'in cenazesi ise Çan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Çanakkale
Çanakkale
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:25