Canavar Kamyonlar Filmi

Doğduğu şehirden ve hayattan kaçmanın bir yolunu arayan lise son sınıf öğrencisi Tripp (Lucas Till), hurda araba parçalarıyla bir kamyon yapar. Bu esnada civardaki petrol sondaj alanındaki bir kaza; hıza özel bir yeteneği olan garip bir yeraltı yaratığını ortaya çıkarır. Sıradışı bir arkadaş edinmiş olan Tripp de bu sayede, şehirden çıkmanın yolunu bulmuştur. Son teknoloji görsel efektlerle modern bilgisayar efektlerini birleştiren Canavar Kamyonlar, sizi heyecanlandırarak aynı zamanda kalbinize de dokunacak, ailecek izleyebileceğiniz aksiyon yüklü bir macera film
i.Yönetmen:
Chris WedgeSenaryo:
Jonathan Aibel, Glenn Berger, Derek Connolly , Matthew RobinsonOyuncular:
Lucas Till, Jane Levy, Amy Ryan, Rob Lowe, Thomas Lennon, Barry Pepper, Danny Glover, Frank Whaley, Aliyah O'Brien , Holt McCallany, Chelah Horsdal, Samara Weaving, Jedidiah Goodacre, Chris Gauthier, Chad Willett, Christian SloanFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Monster TrucksYapımcı Firma:
Nickelodeon MoviesYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
122 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP FilimcilikVizyon Tarihi:
01.01.2070 Canavar Kamyonlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.