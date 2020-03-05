Canavarlar Ligi Filmi

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Canavarların evcilleştiği ve canavar güreşlerinin popüler olduğu bir dünyada yaşayan Winnie, tecrübesiz bir canavarı iddialı bir yarışmacı haline getirerek babasının ayak izlerini takip etmeye çalışır. Yönetmenliğini Hamish Grieve'in yaptığı animasyon yapımın senaryosunu Etan Cohen ve Matt Lieberman kaleme alıyor.Hamish GrieveEtan Cohen, Matt LiebermanAnimasyonRumbleParamount Animation2020ABDİngilizceUIP Türkiye29.01.2021