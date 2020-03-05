Canavarlar Ligi Filmi

Canavarların evcilleştiği ve canavar güreşlerinin popüler olduğu bir dünyada yaşayan Winnie, tecrübesiz bir canavarı iddialı bir yarışmacı haline getirerek babasının ayak izlerini takip etmeye çalışır. Yönetmenliğini Hamish Grieve'in yaptığı animasyon yapımın senaryosunu Etan Cohen ve Matt Lieberman kaleme alıyor.Yönetmen:
Hamish GrieveSenaryo:
Etan Cohen, Matt LiebermanFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
RumbleYapımcı Firma:
Paramount AnimationYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
29.01.2021 Canavarlar Ligi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.