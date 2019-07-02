Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın , Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Kocaeli'ndeki üniversitelerde okuyan yabancı öğrencilerin ülkemiz için büyük bir zenginlik olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Hep birlikte dünyayı daha iyi bir yer yapmak zorundayız. Bunu ülkemizde ve şehrimizde okuyan yabancı öğrencilerimizin katkılarıyla başaracağız. Bizim gönül elçilerimiz olacak gençler, ülkemizin kadim medeniyet değerlerini kendi ülkelerine de taşıyacaklar" dedi.

"DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE, BİR KRİZ HALİ VAR"

Uluslararası öğrencilerin dünya üzerindeki adaletsizliklerin giderilmesinde çok önemli çalışmalar yapacak bir güç olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, dünyanın bulunduğu içler acısı durumu da değerlendirdi. "Afganistan'dan Arakan'a, Filistin'den Suriye'ye, Venezuela'dan Meksika'ya kadar insanlık acılar yaşıyor" diyen Başkan Büyükakın, "Yalnız bu ülkeler, bu bölgeler değil, tüm insanlık zor günlerden geçiyor. Dünyanın her köşesinde, bir kriz hali var. Irkçılık , ayrımcılık ve islamofobi gibi problemlerle boğuşan medeniyetler, kendi ürettiği canavarlarla boğuşuyor. Bizim bu mücadelede safımız bellidir. Canavarların karşısında, insanlığın safındayız" şeklinde konuştu.

"GÜZEL GEÇMİŞİMİZİ DÜNYAYA ANLATMAMIZ GEREKMEKTE"

"Her fırsatta insanın meselelerine, insanî çözümler öneriyoruz" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Gelecek için insan yetiştireceğiz. Kadim medeniyetimiz dünya üzerinde yetiştirdiği değerlerle adalet ve huzur dağıtırken, tarihe nakşedilen bu güzel geçmişimizi dünyaya anlatmamız da gerekmektedir. İşte bunu uluslararası öğrencilerimizle başaracağız. Türkiye ve Kocaeli olarak, insanlığın sesi olacak şehrimizden başlayan bu güçlü harekete her daim desteğimizi de sunacağız" diyerek sözlerini tamamladı. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Öğrenciler Derneği'ne ve yabancı öğrencilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Fatih Karaçoban, Başkan Büyükakın'a ürettikleri projeler hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.