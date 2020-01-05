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Canbek, ruhsatsız diş muayene yerleri ile mücadele istedi

Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Canbek, "Ruhsatsız diş iş yerlerine göz yumulması kanunsuzluk zincirini doğurur" dedi.

05.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:34 Canbek, ruhsatsız diş muayene yerleri ile mücadele istedi
Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Canbek, "Ruhsatsız diş iş yerlerine göz yumulması kanunsuzluk zincirini doğurur" dedi.

Malatya'da ruhsatsız faaliyet gösteren diş muayenesinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yapan Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Murat Canbek, "Kaçak çalışan bir diş muayenesine Cumartesi yapılan operasyon göstermiştir ki, ruhsatsız diş iş yerlerine göz yumulması kanunsuzluk zincirini doğurur. Bugün insan sağlığını tehdit eden yetkisiz kişilere göz yumulması daha büyük kanunsuzluklar doğurur." ifadelerini kullandı.

Ruhsatsız diş iş yerleri ile mücadele edilmesini isteyen Canbek, "Bizlerin yıllardır mücadele verdiği diplomasız ve yetkisiz kişilerin ağızda çalışmasını engellemek aslında Türkiye'de kanunsuzluklara karşı bir mücadeledir." dedi.

Canbek, " Vatandaşlarımızdan isteğimiz böyle yetkisiz ve sağlıksız kişilere sağlıklarını teslim etmemeleridir. Geleceklerini sağlıklarını karartmamalarını istiyoruz. Ruhsatsız yerlerde sağlık aramak, yayılacak birçok hastalığa sebep olurlar. Malatya Diş hekimleri Odası olarak bu tür kanunsuzluklara karşı mücadelemizi bunda sonra daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Başta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere Sağlık Müdürlüğüne duyarlığından dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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