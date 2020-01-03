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Canberk Soykuvvet, Talasgücü Belediyespor'da

Talasgücü Belediyespor dış transferde eski oyuncusu Canberk Soykuvvet'i yeniden kadrosuna kattı.

03.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:02 Canberk Soykuvvet, Talasgücü Belediyespor'da
Talasgücü Belediyespor dış transferde eski oyuncusu Canberk Soykuvvet'i yeniden kadrosuna kattı.

Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor devre arası transfer döneminde ikinci transferini gerçekleştirdi. Sezon başında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor takımına transfer olan tecrübeli orta saha oyuncu ligin ikinci yarısında Talasgücü Belediyespor ile anlaştı. 2018-2019 sezonunda da Talasgücü Belediyespor forması giyen Canberk Soykuvvet, 1 sezon aradan sonra yeniden eski takımına döndü.

Talasgücü Belediyespor ile her konuda anlaşma sağlayan Canberk Soykuvvet, takımla birlikte çalışmalarına başladı. 1999 yılında futbola Erciyesspor alt yapısında başlayan ve hem amatör olarak hem de profesyonel olarak birçok takımda forma giyen Canberk, ligin ikinci yarısında yeniden Talasgücü Belediyespor forması giyecek. Canberk Soykuvvet, Kayseri Erciyesspor, Yeni DSİspor, Divriğispor, Arsinspor, Kayseri Yolspor, Talasgücü Belediyespor, Armutlu Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniye Futbol Kulübü, Gebzespor, Dersim 62 Spor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor takımlarında forma giydi. Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin kaptan. Takımımız devre arası ikinci transferini gerçekleştirdi. Kariyerinde birçok takımda şampiyonluk yaşayan ve geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan Canberk Soykuvvet ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaptanımız Canberk Soykuvvet'e hoş geldin diyoruz" denildi. - KAYSERİ

Arnavutköy Belediyesi, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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