Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!

Bursaspor Kulübü, kaleci Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralandığını duyurdu. Spor dünyasını hareketlendiren gelişme sonrası Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli ve Canberk Yurdakul kimdir sorularının yanıtları arandı. İşte, Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
CANBERK YURDAKUL KİMDİR?
Canberk Yurdakul doğum tarihi: 30 Nisan 2001
Canberk Yurdakul kaç yaşında: 18 yaşında
Canberk Yurdakul nereli: Doğduğu il Kırşehir
Canberk Yurdakul mevkii: Kaleci
Canberk Yurdakul boyu: 1.90
CANBERK YURDAKUL KARİYERİ
17/18: Erciyesspor Alt - Bursaspor U17
18/19: Bursaspor U19
18/19: Bursaspor U21
19/20: Bursaspor U19
CANBERK YURDAKUL PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 8 maç, yediği gol 15
PERFORMANS 18/19: 4 maç, 1 sarı kart, yediği gol 4