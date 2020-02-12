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Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kalecilerinden Canberk Yurdakul, Kuzey Makedonya takımı FC Shkupi tarafından kiralandı. Spor dünyasında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli gibi konular merak edildi.

12.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:05Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!

Kulübü, kaleci Canberk Yurdakul'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını ve futbolcunun Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımına kiralandığını duyurdu. dünyasını hareketlendiren gelişme sonrası Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli ve Canberk Yurdakul kimdir sorularının yanıtları arandı. İşte, Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!

CANBERK YURDAKUL KİMDİR?

Canberk Yurdakul doğum tarihi: 30 Nisan 2001

Canberk Yurdakul kaç yaşında: 18 yaşında

Canberk Yurdakul nereli: Doğduğu il Kırşehir

Canberk Yurdakul mevkii: Kaleci

Canberk Yurdakul boyu: 1.90

CANBERK YURDAKUL KARİYERİ

17/18: Erciyesspor Alt - Bursaspor U17

18/19: Bursaspor U19

18/19: Bursaspor U21

19/20: Bursaspor U19

CANBERK YURDAKUL PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 8 maç, yediği gol 15

PERFORMANS 18/19: 4 maç, 1 sarı kart, yediği gol 4


Makedonya, Bursaspor, Gündem, Spor, Güncel

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