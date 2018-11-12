Canbey, Yeni Hastane Yeri İçin İncelemelerde Bulundu

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde yapılması planlanan yeni devlet hastanesi için AK Parti
Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey
arazisinde incelemelerde bulundu.
Edremit'in artan nüfusuna ve çağın gereksinimlerine uygun yeni bir devlet hastanesi yapılması için çalışmalar devam ederken AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey hastanenin yapılması planlanan arazide incelemelerde bulundu. Canbey "Balıkesir İl Sağlık Müdürümüz Burak Öztop ve Edremit İlçe Sağlık Müdürümüz İbrahim Burak Can
ile birlikte Edremit Devlet Hastanesi
'nin yapımı için arazide incelemelerde bulunduk."dedi. - BALIKESİR
Milletvekili,Ak Parti,Balıkesir,Edremit
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:04