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Candan Erçetin'den Kırklarelili hemşehrilerine "evde kalın" çağrısı

Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, hemşehrilerine "evde kalın" çağrısında bulundu.

16.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:07
Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, hemşehrilerine "evde kalın" çağrısında bulundu.
Erçetin, TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor atkısı ile kamera karşısına geçerek, hemşehrilerine seslendi.
Kırklareli Belediyesi ve Kırklarelispor'un sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Erçetin, "Sevgili hemşehrilerim ne yapıyoruz, evde kalıyoruz. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyoruz. Şehrimizin sağlığını koruyoruz. Hele şu virüsü bir yenelim sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Evde kalın, sağlıkla kalın." ifadesini kullandı.
GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can da takımın atkısıyla hemşehrilerine çağrıda bulunduğu için Erçetin'e teşekkür etti. Candan Erçetin’den Kırklarelili hemşehrilerine ’evde kalın’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Candan Erçetin, Güncel
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