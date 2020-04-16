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Candan Erçetin'den Kırklarelililere, 'Evde kal' çağrısı

KIRKLARELİLİ sanatçı Candan Erçetin, çektiği bir video ile hemşehrilerine, 'Evde kal' çağrısında bulundu.

16.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:47
Candan Erçetin'den Kırklarelililere, 'Evde kal' çağrısı

KIRKLARELİLİ sanatçı Candan Erçetin, çektiği bir video ile hemşehrilerine, 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Kırklarelili ünlü şarkıcı Candan Erçetin, TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor 'un atkısı ile bir video çekerek, hemşehrilerine evde kal çağrısında bulundu. Kırklarelispor ile Kırklareli Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan video büyük ilgi gördü. Erçetin, kamera karşısına geçerek verdiği mesajda, "Sevgili hemşehrilerim ne yapıyoruz, evde kalıyoruz. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyoruz. Şehrimizin sağlığını koruyoruz. Hele şu virüsü bir yenelim sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Evde kalın, sağlıkla kalın" dedi.

Erçetin'in çağrısına Kırklarelilerden destek geldi. Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, takımının atkısıyla vatandaşlara, 'Evde kal' çağrısında bulunan Erçetin'e teşekkür etti.

Kırklareli Valiliği, koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar 1509 test yapıldığını, toplam vaka sayısının da 230 olduğunu 8 kişinin de vefat ettiğini açıkladı. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi dün saat 16.00'dan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Candan Erçetin, Kırklarelispor, Kırklareli, Güncel
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